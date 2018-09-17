بالأسماء.. التشكيل الجديد للحكومة العراقية

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متابعات- محمد الخرو

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البرلمان

العراق

القوى السياسية

محمد الحلوبسي

أعلنت القوى السياسية العراقية عن التشكيل الأولى للحكومة الجديدة وذلك بعد اختيار محمد الحلوبسي رئيسا للبرلمان.

وقالت فضائية "روسيا اليوم" التشكيلة الأولية التي تضم عددا من الكتل معظمها من الفتح وسائرون وهي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وهو مستقل ومدير مكتبه محمد الهاشمي ويلقب بـ"أبو جهاد" بدرجة وزير وهو من تحالف الفتح ورافع عبد الجبار العزاوي أمين مجلس رئاسة الوزراء من تحالف سائرون ووزير الدفاع خالد العبيدي من "سائرون".

وبالنسبة للوزراء، فهم ووزير الداخلية أحمد جاسم الأسدي من "الفتح" ووزير الخارجية سليم الجبوري من حزب الوطنية، وتم ترشيح صلاح العرباوي من "الحكمة" لوزارة العدل، أما وزير المالية روژ نوري ساويش فيتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير التخطيط الدكتورة ماجدة التميمي من "سائرون" ووزير النفط على معارج من "الفتح" ورئيس هيئة النزاهة الشيخ صباح الساعدي من "سائرون" ووزير الصحة قتيبة الجبوري من "المحور الوطني " ووزير الزراعة محمد شياع السوداني " فتح" ووزير النقل على التميمي وتابع لـ"سائرون"، وبالنسبة لوزارة التربية، فسيكون نعيم العبودي من كتلة " صادقون الفتح" ووزير التعليم العالي رائد فهمي وهو تابع للحزب الشيوعي وسائرون.

كما تم اختيار عبد الحسين عبطان لوزارة الشباب والرياضة من "الحكمة"، وناهدة التميمي لوزارة العمل والشئون وتتبع "المشروع العربي" وهيثم الجبوري لوزارة الصناعة والمعادن من "الفتح".

وأضافت الوكالة أن التفاوض لا يزال مستمرا على الوزارات والمواقع المتبقية.


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