» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"

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كشف جمال عيد، الحقوقي ورئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن سر عدم تواجد الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم داخل الأراضي المصرية، لافتا إلى أنه متواجد خارج البلاد وبالتحديد بدولة الإمارات العربية.

وقال عيد خلال تغريدته على "تويتر": "تامر عبد المنعم هزمني عملي بلوك وهرب على الإمارات قبل ما أودعه".

وأضاف عيد خلال تغريدته: "مصر خسرت واحد منها".

وخلال الفترة الماضية، كشف معروف صبري، محامي الفنان تامر تفاصيل الحكم الصادر بحق موكله بالحبس 3 سنوات بخصوص النزاع القائم بين عبد المنعم والفنان محمد فؤاد، مؤكدًا  أنه تم تأييد حكم الحبس الصادر من جنح مستأنف الدقي، مشيرًا إلى أنه متواجد حاليًا خارج مصر، حيث يقوم بتصوير برنامج جديد منذ 4 أيّام، وسوف يعود خلال الفترة المقبلة إلى القاهرة.

وذلك على الرغم من أن مواقع إخبارية أخرى تناولت خبر خروجه من مصر، وأنه غادر فعليًا إلى دولة الإمارات فورًا بعد الحكم عليه بالحبس 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد  للفنان محمد فؤاد.

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