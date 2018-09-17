نيابة المنيا تستمع لأقوال مقدمى البلاغات فى قضية "المستريح"

17 سبتمبر 2018 - 02:25 م

استمعت اليوم الإثنين، نيابة مركز المنيا، برئاسة عمرو مصطفى وتحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب إلى أقول أميمة بديع، وسيد أحمد حسين أحد المقدمين ببلاغات للمحامى العام ضد مهندس معمارى والمعروفة إعلاميًا بقضية مستريح المنيا كما استمعت النيابة لأقوال بعض الشهود الموقعين على عقود بيع الوحدات السكنية للمواطنين الضحايا والبالغ عددهم أكثر من 25 مواطنًا من أبناء محافظة المنيا، وبلغت قيمة المتحصلات من بيع الوحدات الوهمية أكثر من 35 مليون جنيه.

كما اطلعت النيابة العامة على تحريات المباحث الجنائية بخصوص الوقائع والقضايا المتهم فيها المهندس ضياء.م.ع 33 سنة، والبالغ عددها أكثر من 17 قضية متنوعة أغلبها من قضايا النصب والاحتيال على المواطنين.

وكانت نيابة لمنيا أمس رفضت طلب دفاع المتهم بإخلاء سبيله على ذمة القضية بضمن مالي بعد أن تم ضم البلاغات الجديدة تحت أرقام 27222 و27223 لسنة 2018 جنح مركز المنيا إلى القضية رقم 8657 لسنة 2018، جنح مركز المنيا والمقدمة من زوجة المرحوم مجدى أحمد على إحدى ضحايا المتهم والضحية الثانية يدعى سيد أحمد حسين بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بتوفير وحدات سكنية لهم منذ 2014 حتى تاريخ القبض عليه.

وقال عمار يحيى ومحمد حسن المحاميان عن بعض الضحايا إن النيابة العامة قررت ضم كافة البلاغات الجديدة الى البلاغات السابقة المقدمة ضد المتهم بعد ان ثبتت من تحريات لمباحث ان المتهم مطلوب فى اكثر من قضية نصب بمشاركة اخرين على لمواطنين بببع وحدت سكنية وجمع اموال بدون وجه حق ولاحتيال على الضحايا بمنحهم عقود بيع وحدية مقابل مبالغ مالية كبيرة قدرت باكثر من 30 مليون جنيه حتى اليوم

كان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث يفيد بتحرير اكثر من 25 بلاغ ضد "ضياء. م. ع" 33 سنة- مهندس مدني، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم عن طريق "بيع وحدات سكنية (مرتين) لهم، ومشاركة بعض المبلغين على بناء أراضي ملكهم، وحصوله منهم على مقابل مادي نظير استخراج رخص الهدم والبناء منذ عام 2013، وحتى الآن لم يرد لهم المبالغ المالية أو الأراضي، حيث ماطل في السداد ونصب عليهم.

وأكدت تحريات المقدم أشرف مطريد رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنيا صحة البلاغات المقدمة من المجني عليهم، وان المتهم نصب عليهم وعلى آخرين واستولى على أموالهم وباع الوحدات السكنية مرتين للمواطنين.

وأفادت التحريات بأن المبلغ ضده سبق اتهامه في قضايا "إيصالات أمانة وشيكات دون رصيد ونصب"، كما باع الوحدات السكنية على الهواء بقدرته الفائقة، بعد أن نصب شباكه حول ضحاياه، وأوهمهم بإنشاء أكبر تجمع سكني بالمنيا مشروع "آي سيتي كومباني" الكائن أمام حديقة 25 يناير.

وفور تحرير المحاضر، بدأ ضحايا جدد في التوافد إلى أقسام الشرطة- بعدما انتشر خبر القبض على المتهم- لتحرير عدد من البلاغات ضده في قسم ومركز المنيا وهيئة الرقابة الإدارية.