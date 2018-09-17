5 رسائل وجهها "السيسى" لرئيس النواب الإيطالي

17 سبتمبر 2018 - 02:31 م

التقى اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي، في جلسة مباحثات جمعت بينهما بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وسفير إيطاليا بالقاهرة.

وأكد الرئيس السيسي خلال الجلسة أن مصر تحرص على تكثيف التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات، على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبي البلدين.

وأضاف: نتطلع إلى توثيق العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الجانبين، مشيرا إلى أن الزيارات فرصة جيدة لدفع التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر على مختلف الأصعدة.

وتابع: نحرص على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي، والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية.

ولفت الرئيس السيسي إلى أن تذليل أية عقبات أمام التحقيقات الجارية بهدف تسوية القضية والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

واختتم قائلا: مصر أثبتت أنها شريك رائد ذو مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل، أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016.

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