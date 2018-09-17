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ندب الطب لشرعى لمعرفة وفاة ربة منزل داخل المستشفى لجامعة المنيا

قضايا وحوادث

النيابة لعامة
النيابة لعامة

جمال زكى

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المنيا

وفاة سيدة

النيابة لعامة

مستشفى لجامعة

قررت النيابة العامة ببندر المنيا، في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة، ندب الطب الشرعي لإعمال الصفة التشريحية وبيان أسباب وفاة ربة منزل، في ظروف غامضة، وطلب تحريات مباحث مركز ديرمواس عن الواقعة وملابساتها.

كان اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، تلقي إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "م.  م. أ" 27عامًا متزوجة ومقيمة بمركز دير مواس عقب دخولها مستشفى المنيا الجامعي في حالة إعياء شديد، وقال أهليتها إنها كانت بصحبة حماتها المريضة لزيارة طبيب ثم تناولا طعام العشاء معًا خارج المنزل وفور وصولهما المنزل انتابتها حالة إعياء شديد نقلت على أثرها لمستشفى ديرمواس المركزي ثم مستشفى المنيا الجامعي.

وقد اشتبه الأطباء المعالجون بتسممها بقرص غلة المستخدم كمبيد حشري لمكافحة تسوس الغلال أثناء التخزين غير أن الأهلية نفوا وجود أي خزين للغلال في المنزل.

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