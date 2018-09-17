تأجيل محاكمة 304 متهمين حاولوا اغتيال النائب العام المساعد

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محاكمة فض رابعة

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تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

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اليوم.. محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 304 متهمين في قضية حركة "حسم"وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر وقيادات أخرى بالجماعة فى القضية المعروفة إعلامياً  بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 24 سبتمبر.

تضم القضية 17 عملية إرهابية وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات بأنهم أنتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه "العمليات النوعية" التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، جاء سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

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