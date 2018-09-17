"أبناء" مبارك وراء هبوط البورصة المصرية

17 سبتمبر 2018 - 02:38 م

ربط موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، بين القبض على أبناء الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، علاء وجمال، وبين خسارة البورصة المصرية ما يقرب من 25 مليار جنيه، في آخر تداولاتها.

وأوضح الموقع، في تقريره، أن البورصة المصرية تكبدت، أمس الأحد "خسائر فادحة" في ظل نقص السيولة، قبل أسابيع قليلة من بدء الحكومة المصرية تنفيذ خطتها لعرض أسهم الشركات الحكومية في سوق رأس المال، حسبما ذكرت صحيفة "أهرام أون لاين" المملوكة للدولة.

وذكرت تقارير أن تطورات البورصة كان لها "تأثير نفسي سلبي" على متداولي سوق الأوراق المالية، فقد انخفض مؤشر البورصة المصرية (EGX 30 ) بنسبة 3.2%، ليصل إلى 816 ،14 نقطة مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر EGX70 بنسبة 1.23%، عند مستوى 61,733نقطة، وفقًا للأهرام.

وفي السياق ذاته، قالت رضوى السيوفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، لـ"رويترز": "الانخفاض الحاد في البورصة المصرية يرجع إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة ومخارج الأجانب منها".

وأضافت أن "أنباء مصادرة الأموال والمؤسسات التجارية من جماعة الإخوان المسلمين ومن ثم اعتقال علاء وجمال مبارك، بالإضافة إلى قيمة الدولار الأمريكي والجنيه المصري ، قد أثرت سلبًا على نفسية السهم وتجار السوق".

وأمرت المحكمة الجنائية بالقاهرة يوم السبت باعتقال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاء وجمال، بالإضافة إلى سبعة رجال أعمال آخرين، بتهمة "التلاعب في سوق الأسهم "البورصة".

ونوه التقرير أنه بعد قرار إيقاف علاء وجمال مبارك، فقدت البورصة المصرية 22 مليار جنيه من قيمتها يوم الأحد، مسجلةً 80,825 مليار جنيه بانخفاض عن 64,849 مليار جنيه يوم الخميس، وفقاً للأهرام.

وأكد التقرير أن "جلسة يوم الأحد هي الأسوأ في خسائر السوق منذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016".

وانخفضت أسهم شركات القلعة القابضة، طلعت مصطفى، جلوبال تليكوم، بالم هيلز للتعمير، والشركات المحلية بنحو 8%، في حين انخفض سهم الخدمات المالية بايونيرز القابضة بنحو 7%.

وقال إبراهيم النمر، كبير الاستشاريين في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية ومقرها القاهرة: "هناك حالة من الهلع في السوق وسط سيولة ضيقة"، مضيفًا أن "أي محاولات للارتفاع بدون سيولة كافية ستكون نتيجتها الفشل".

وأكد "النمر" أن "ما يحدث في السوق ليس واعدًا للعروض المتوقعة في الشهر المقبل.

ومن جهته، أعلن وزير المالية محمد معيط أن الحكومة تسعى إلى بدء برنامج عروض في أكتوبر لجمع 25 مليار جنيه مصري من بيع أسهم في أربع أو خمس شركات عامة في البورصة.

ويهدف برنامج الحكومة إلى بيع أسهم العشرات من شركاتها في قطاعات النفط والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات لدعم المالية العامة للدولة.

في حين، تساءلت "السيوفي" "هل هناك سيولة كافية في السوق لاستيعاب العروض المتوقعة ، سواء كانت حكومية أو خاصة؟"محذرة، "قد نشهد تأجيل بعض العروض حتى تتحسن السيولة والحالة النفسية للعملاء".