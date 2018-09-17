غرائب العديد من الحيوانات

17 سبتمبر 2018 - 03:41 م

النمل: من المعروف أنّ النمل هو أكثر حيوانٍ اجتماعيّ موجود على الأرض من حيث العدد، كما أنّه من عجائب هذا الحيوان أنّه يَستطيع أن يَشمّ الأشياء برجله؛ حيث يؤكّد علماء الطبيعة أنّ النمل يمكنه أن يَعود للمكان الذي قصده مرّةً أخرى عن طريق أرجله



الضفادع: من الغرائب عند الضفادع أنّه يُمكنها أن تمتصّ الماء من خلال جلدها، كما يُمكنها أن تمتصّ الماء من منديل مبلّل به، كما أنّه لا يتنفّس باستعمال فمه لأنه إذا فتحه يموت مختنقاً.

الدودة: يُمكن للدودة أن تعيش حتى لو قسمتها إلى أجزاء، كما يُمكن لكلّ قسمٍ منها أن يعيش ويُعوّض الأجزاء التي فقدها

السمك: لا تتمكّن السمكة من مضغ طعامها، وذلك لأنها تبلعه بسرعةٍ؛ حيث إنّها تتنفّس من فمها فإذا احتفظت بالطعام ماتت مخنوقة

البومة: تَمتلك البومة أعيناً ثابتة لا تتحرّك أبداً، وذلك لأنّ عضلاتها قوية جداً، لكنّها تُعوّض هذا النقص بحركة رأسها؛ حيث تستطيع أن تُحرّك رأسها على شكل دائرة كاملة

البط: يمتلك البط خزاناً خلف ذنبه؛ حيث يحتوي على الزيت الذي ينتشر على جسمه فلا يتأثّر بالماء على الإطلاق

الغزال: يمتلك الغزال عدّة أماكن للتنفس في جسمه غير الأنف، وذلك حتى لا يتعب إذا طاردته الحيوانات المفترسة

الخنزير: لا يُمكن للخنزير السباحة في الماء، وذلك لأنّ يديه الأمامتين متقاربتان تحت جسمه، ولذلك فهو ينتحر إذا وقع في الماء، وذلك من خلال حوافره القويّة؛ حيث يقطع رأسه بنفسه.





د/ عبد العليم سعد سليمان دسوقي

