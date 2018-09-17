» ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني

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محمد نجيب

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأشعة التى أجراها محمد نجيب، مدافع الفريق الأحمر، أمس، الأحد، أثبتت إصابته بقطع في غضروف الركبة.

وكان نجيب قد تعرض للإصابة فى مباراة حورويا الغينى التى أقيمت الجمعة الماضى وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وأضاف طبيب الأهلي أنه يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات لإجراء جراحة الغضروف فى أسرع وقت ممكن.

ويبدأ الأهلي الاستعداد اليوم، الاثنين، لمواجهة حوريا الغينى المقرر لها السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.


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