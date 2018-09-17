البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه جديدة

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خسائر

جمال مبارك

البورصة المصرية،

علاء مبارك

واصلت البورصة المصرية خسائرها لليوم الثاني على التوالي وسط تراجع جماعي للمؤشرات بختام جلسة اليوم الاثنين، بفعل مبيعات المستثمرين الأجانب.

وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 9.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 815.753 مليار جنيه، لتسجل البورصة خسائر في جلستين اقتربت من 35 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.71%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.91%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.72%، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.38%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.13%، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 455 نقطة.

وارتفعت أسهم 23 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 117 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 170 مليون ورقة مالية بقيمة 576 مليون جنيه عبر تنفيذ 20.9 ألف عملية لعدد 179 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.97% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 24.61%، والعرب على 5.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 41.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 41.8 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 18.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 43.9 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي.


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