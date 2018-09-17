  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
صلاح وماني

«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

الرئيس السيسي

السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

شركة الغزل والنسيج

الحكومة تعلن بيع أراضٍ تابعة لـ«الغزل والنسيج»

مجلس الدولة

قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات فى النيابة ومجلس الدولة

صلاح

نجم ريال مدريد: أتمنى انتقال«صلاح» للدوري الإسباني

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

طرح 5 شركات حكومية في البورصة

هبوط مؤشرات البورصة

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه جديدة

صورة الخبر

"أبناء" مبارك وراء هبوط البورصة المصرية

السيسي

5 رسائل وجهها "السيسى" لرئيس النواب الإيطالي

ساويرس

هدية غير متوقعة من "ساويرس" لـ "صلاح"

ماذا أفعل بعد طلاقي لزوجتي؟!

افتح قلبك

مشاكل زوجية (تعبيرية)
مشاكل زوجية (تعبيرية)

د.أميمة السيد

أخبار متعلقة
#

بينهم أُهدرت كرامتي

زواج

طلاق

انفصال

السلام عليكم دكتورة..

أنا شخص طلقت ماذا تنصحيني هل أتزوج أم أنتظر فترة بعد الطلاق؟ حيث أني صار لي فترة 6 أشهر من طلاقي زوجتي.

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

بالطبع لك أن تتزوج، بعد هذه الفترة، فربما استقرت أمورك النفسية نوعًا ما مهما كانت أسباب الطلاق!.. ولكن من الأفضل ألا تضع الزواج هدفًا رئيسيًا أمامك حاليًا ليأخذ الحيز الأكبر من اهتماماتك وتفكيرك، فقط كن على استعداد نفسي ولكن بدون إلحاح من المحيطين أو من عقلك شخصيًا، عش حياتك بشكل طبيعي جدًا حتى تعطي الفرصة لقلبك وعقلك في الحكم علي الأمور والأشخاص جيدًا، إلى أن تقابلك الزوجة المناسبة وتجد معها القبول من الله تعالي أولًا.. المهم ألا تتعجل في اتخاذ قرارك بالزواج من إنسانة بعينها إلا بعد الاستخارة ثم التأكد من كونها تختلف عن مطلقتك ولا تمتلك من العيوب ما جعلك تستاء منها إلى أن وصلتم إلى الطلاق..

أسأل الله تعالي لك التوفيق والاستقرار مع زوجة صالحة ودودة.

...................................................

للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة / أميمة السيد:-

  [email protected]

مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل في رسائلهم.. 

وفضلا..أى رسالة يشترط فيها الراسل الرد فقط عبر البريد الإلكتروني فلن ينظر إليها.. فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بآرائهم القيمة، بالإضافة إلى أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها في ثواب التناصح.     

.............................................................................................

تذكرة للقراء:-

السادة القراء أصحاب المشكلات التى عرضت بالموقع الإلكترونى.. على من يود متابعة مشكلته بجريدة المصريون الورقية فسوف تنشر مشكلاتكم بها تباعًا يوم الأحد من كل أسبوع.. كما تسعدنا متابعة جميع القراء الأفاضل. 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» «رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد
» «كلوب» في ورطة قبل مواجهة سان جيرمان
» وزير التموين يعلن موعد حذف «البطاقات الخاطئة» نهائيا
» «بوندو» حكمًا لمباراة المصري واتحاد العاصمة
» ماذا أفعل بعد طلاقي لزوجتي؟!
» ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"
» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"
» للمرة الأولى.. أحمد مكى ينشر صورته مع والدته الحقيقية
» "الهضبة" يستقر على طرح أغانى ألبومه منفردة كل 10 أيام
» غادة عبد الرازق عن صورها الجريئة: "عايزة أبسط الجمهور"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري