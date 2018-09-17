» ماذا أفعل بعد طلاقي لزوجتي؟!

17 سبتمبر 2018 - 03:59 م

السلام عليكم دكتورة..

أنا شخص طلقت ماذا تنصحيني هل أتزوج أم أنتظر فترة بعد الطلاق؟ حيث أني صار لي فترة 6 أشهر من طلاقي زوجتي.

(الرد)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته..

بالطبع لك أن تتزوج، بعد هذه الفترة، فربما استقرت أمورك النفسية نوعًا ما مهما كانت أسباب الطلاق!.. ولكن من الأفضل ألا تضع الزواج هدفًا رئيسيًا أمامك حاليًا ليأخذ الحيز الأكبر من اهتماماتك وتفكيرك، فقط كن على استعداد نفسي ولكن بدون إلحاح من المحيطين أو من عقلك شخصيًا، عش حياتك بشكل طبيعي جدًا حتى تعطي الفرصة لقلبك وعقلك في الحكم علي الأمور والأشخاص جيدًا، إلى أن تقابلك الزوجة المناسبة وتجد معها القبول من الله تعالي أولًا.. المهم ألا تتعجل في اتخاذ قرارك بالزواج من إنسانة بعينها إلا بعد الاستخارة ثم التأكد من كونها تختلف عن مطلقتك ولا تمتلك من العيوب ما جعلك تستاء منها إلى أن وصلتم إلى الطلاق..

أسأل الله تعالي لك التوفيق والاستقرار مع زوجة صالحة ودودة.

...................................................

للتواصل.. وإرسال مشكلتك إلى الدكتورة / أميمة السيد:-

[email protected]

مع رجاء خاص للسادة أصحاب المشاكل بالاختصار وعدم التطويل في رسائلهم..

وفضلا..أى رسالة يشترط فيها الراسل الرد فقط عبر البريد الإلكتروني فلن ينظر إليها.. فالباب هنا لا ينشر اسم صاحب المشكلة، ونشرها يسمح بمشاركات القراء بآرائهم القيمة، بالإضافة إلى أن الجميع يستفيد منها كتجربة فيشارك صاحبها في ثواب التناصح.

.............................................................................................

تذكرة للقراء:-

السادة القراء أصحاب المشكلات التى عرضت بالموقع الإلكترونى.. على من يود متابعة مشكلته بجريدة المصريون الورقية فسوف تنشر مشكلاتكم بها تباعًا يوم الأحد من كل أسبوع.. كما تسعدنا متابعة جميع القراء الأفاضل.