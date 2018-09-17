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«بوندو» حكمًا لمباراة المصري واتحاد العاصمة

الرياضة

البتسواني جوشوا بوندو
البتسواني جوشوا بوندو

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المصريون

المصرى

اتحاد العاصمة

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، أسماء طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة المصري ومضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب دور الثمانية من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويقود الطاقم الدولي البتسواني بقيادة جوشوا بوندو حكمًا للساحة ومعه كل من الموزمبيقي أرسينتو مارينجول مساعدًا أول والمساعد الثاني سورو فاتسون من ليسوتو، فيما سيقوم البتسواني تيرلو موسيتوان بمهام الحكم الرابع.

يذكر أن المصري سيواجه اتحاد العاصمة على ملعب الثامن من مايو بمدينة سطيف في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري.


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