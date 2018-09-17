طرح 5 شركات حكومية في البورصة

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هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

متابعات - خالد الشرقاوي

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شركات حكومية

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، اليوم الإثنين، طرح حصص إضافية في خمس شركات حكومية، بالبورصة، خلال ثلاثة أشهر، بسعر يزيد أو ينقص عن 10 بالمائة عن سعر السوق.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الحكومة عن برنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة في نحو 23 شركة، بحصيلة 80 مليار جنيه، في فترة تتراوح بين 24 - 30 شهرا.

وأضاف توفيق في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة ستحتفظ بنسبة ملكية تصل إلى 40 بالمائة في ملكية الشركات المقرر طرحها في البورصة.

لكنه أبدى قلقه من تداعيات ما يحدث في الأسواق الناشئة، على عمليات طرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة المصرية.

وقال: "ليس أفضل وقت للطرح، ولكن أخشى من التأثير السلبي لتأجيل الطرح مجددا، خاصة أنه تأجل عدة مرات".

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية أن الحكومة ستبدأ برنامج الطروحات بحصة 4.5 بالمائة من أسهم "الشرقية للدخان" ( ايسترن كومباني).

وأشار توفيق إلى أن الحكومة تعتزم طرح حصص من مجموعة أخرى من الشركات خلال فترة تصل إلى 9 أشهر، بعد انتهاء المرحلة الأولى لطرح خمس شركات.


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