نجم ريال مدريد: أتمنى انتقال«صلاح» للدوري الإسباني

17 سبتمبر 2018 - 04:10 م

أبدى فرناندو سانز، نجم ريال مدريد السابق والمدير الإقليمي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن أمنيته بانتقال النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، إلى الدوري الإسباني.

وجاءت هذه التصريحات خلال المقابلة التي أجرتها "وكالة الأنباء الإسبانية" مع سانز خلال الإعلان عن إطلاق أكاديمية الدوري الإسباني الرسمية في مصر.

وبسؤاله عما إذا كان وجود أكاديمية "الليجا" في مصر سيسهم في اكتشاف محمد صلاح جديد، قال سانز:" إن وصول أي لاعب لأن يكون نجمًا عالميًا لامعًا في كرة القدم يرتبط باللعب في الدوري الإسباني، معربًا عن أمنيته أن ينتقل صلاح وغيره من النجوم الكبار مثل نيمار ومبابي إلى اللعب في الليجا".

وذكر سانز، أن أكاديمية "الليجا" في مصر هي الثانية من نوعها في الشرق الأوسط، حيث إن الرابطة لديها أكاديمية في دبي، مشترك بها 800 طفل إماراتي.

وأكد أن "الليجا" مهتمة بالوجود في مصر، ولديها مفوض عنها هو خوان فوينتس فرنانديز، وتسعى إلى نشر أكاديميتها في العديد من محافظات مصر.