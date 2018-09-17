قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات فى النيابة ومجلس الدولة

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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السيسي

مجلس الدولة

قرار جمهورى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 427 لسنة 2018 بعودة أقدمية لميعة زكى البيلى إبراهيم فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى 15/2/2005 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 61 لسنة 2005، على أن تكون لاحقة لهبة الله عمار إبراهيم محمد فرج، وسابقة على  "فاطمة محمد سيد مدبولى حشيش" وفقاً لدرجاتها وتقديرها .

 ونشرت الجريدة الرسمية  القرار الجمهوري رقم 430 لسنة 2018 بنقل المستشار بهجت مفتاح سليمان معوض نائب رئيس مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة  وظيفته الحالية مع احتفاظه بمرتبة فيها.

كما أصدر الرئيس السيسى قراراً رقم 426 لسنة 2018 بتعيين  محمود جمال أحمد عبدالقادر أبوعيطة المندوب المساعد بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب بمجلس الدولة، اعتباراً من 1/1/ 2018 (تاريخ تعيين أقرانه)، على أن يكون لاحقاً لمدحت السعدنى محمد السعدنى، وسابقاً على "كيرلس أنور النمر عوض"، المندوبين بمجلس الدولة.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا رقم 431 لسنة 2018 بتطبيق لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على العاملين ببنك الاستثمار القومى، ونصت المادة الاولى من القرار: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 119 لسنة 1980 المشار إليه تطبق على العاملين ببنك الاستثمار القومى لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار وزير الاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2016 وما يطرأ عليها من تعديلات ، ويكون لنائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب سلطات واختصاصات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الواردة باللائحة .

 ونصت المادة الثانية : يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 المشار اليه .


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