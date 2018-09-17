» وزير التموين يعلن موعد حذف «البطاقات الخاطئة» نهائيا

خالد الشرقاوي
حسم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الأمر بخصوص مصير البطاقات التموينية الواقع بها أخطاء، مؤكدًا أن آخر موعد لتحديث البطاقات وتصحيح أخطائها هو 7 نوفمبر المقبل، ولا تراجع عن شطب البطاقات المتأخرة في التصحيح.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، في المؤتمر الصحفي عقد بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، قائلا: "لن أسمح بوجود بطاقة فيها أخطاء في البيانات.. اللي مش هيصحح أخطاء البطاقة لغاية يوم 7 نوفمبر.. يوم 8 نوفمبر مش هيلاقي بطاقته ويروح بقى يعمل إجراءات استخراج واحدة جديدة".
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