» وزير التموين يعلن موعد حذف «البطاقات الخاطئة» نهائيا

17 سبتمبر 2018 - 04:17 م

حسم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الأمر بخصوص مصير البطاقات التموينية الواقع بها أخطاء، مؤكدًا أن آخر موعد لتحديث البطاقات وتصحيح أخطائها هو 7 نوفمبر المقبل، ولا تراجع عن شطب البطاقات المتأخرة في التصحيح.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، في المؤتمر الصحفي عقد بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، قائلا: "لن أسمح بوجود بطاقة فيها أخطاء في البيانات.. اللي مش هيصحح أخطاء البطاقة لغاية يوم 7 نوفمبر.. يوم 8 نوفمبر مش هيلاقي بطاقته ويروح بقى يعمل إجراءات استخراج واحدة جديدة".