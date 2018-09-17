» «كلوب» في ورطة قبل مواجهة سان جيرمان

17 سبتمبر 2018 - 04:42 م

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن موقف البرازيلي فيرمينو، مهاجم الفريق، من المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان غير واضحة، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد «كلوب»، أنه لا يعرف ما إذا كان اللاعب فيرمينو سيشارك في مباراة غد الثلاثاء، في أول لقاء بين ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها فيرمينو في عينة آخر مباراة بين ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وأسفرت عن فوز ليفربول 2/1.

وكتب نادي ليفربول على تويتر "كلوب عن مشاركة فيرمينو في مباراة الغد: "لا توجد فكرة واضحة حتى الآن، هو أفضل بكثير. كلنا رأينا الصورة وكنا قلقين بشكل كبير، ولكنه على ما يرام. بالنسبة لمشاركته في مباراة الغد فلا أعلم ذلك في هذه اللحظة".

يذكر أن نادي ليفربول يلتقي فريق باريس سان جرمان، غدا الثلاثاء، في أول مباراة للفريقين في دوري أبطال أوروبا، الذي ينطلق غدا الثلاثاء، والتي تعد من أهم مواجهات الفترة الثانية.