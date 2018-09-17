الحكومة تعلن بيع أراضٍ تابعة لـ«الغزل والنسيج»

17 سبتمبر 2018 - 04:45 م

أعلن هشام توفيق وزير قطاع الأعمال اليوم الاثنين، أن مصر ستبيع أراضي 11 محلجا تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه بعد تغيير نشاطها، لتطوير شركات الغزل والنسيج.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر عقد اليوم الاثنين، أن بيع الأراضي سيتم بعد تغيير نشاطها من صناعي إلى عقاري.

ويعاني العديد من شركات الغزل والنسيج الحكومية من خسائر فادحة بسبب عدم تطوير المعدات، وتعبر عنها الاحتجاجات العمالية من وقت لآخر.

وأشار الوزير إلى أن مصر ستطرح حصصا إضافية في خمس شركات حكومية بالبورصة خلال ثلاثة أشهر وذلك بسعر يزيد أو ينقص بـ10% عن سعر السوق.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة للدولة على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، في قطاعات البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.