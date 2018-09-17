السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

17 سبتمبر 2018 - 05:03 م

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، روبرتو فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وسفير إيطاليا بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد حرص مصر على تكثيف التعاون مع إيطاليا في مختلف المجالات على نحو يعكس العلاقات والروابط التاريخية بين شعبي البلدين، معربا عن التطلع إلى توثيق العلاقات البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الجانبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول قضية الطالب "ريجيني"، حيث أكد الرئيس حرص مصر على التوصل إلى الحقيقة، والتزام السلطات المصرية بالشفافية الكاملة مع الجانب الإيطالي والتعاون من قبل النيابة العامة مع نظيرتها الإيطالية، وكذلك توجيهات بتذليل أية عقبات أمام التحقيقات الجارية بهدف تسوية القضية والتوصل إلى الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وأعرب رئيس البرلمان عن تقدير بلاده لما أشار إليه الرئيس، والإرادة القوية لدي مصر للتوصل إلى الحقيقة التي يبحث عنها الجانبان والقبض على مرتكبي الجريمة من خلال تعاونهما المشترك، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي لدي الرأي العام الإيطالي، مشيرا إلى تطلعه لسرعة تسوية القضية على نحو يساهم في دفع العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون المشترك.

وتعد زيارة رئيس البرلمان الإيطالي الحالية، رابع زيارة إيطالية عالية المستوى للقاهرة خلال أقل من شهرين، ولفت السيسي إلى ما تمثله تلك الزيارات من فرصة جيدة لدفع التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر على مختلف الأصعدة.

وأعرب رئيس البرلمان الإيطالي عن سعادته بزيارة مصر ولقاء الرئيس، مؤكدا على العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر وإيطاليا، مشيرا إلى تطور التعاون بينهما خلال الفترة الأخيرة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري، وتطلعه إلى تكثيف التعاون المشترك في المجال البرلماني بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق جديدة.

وذكر راضي أن اللقاء تطرق إلى عدد من الملفات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، خاصة ملف الهجرة غير الشرعية، إذ أكد الرئيس أن مصر أثبتت أنها شريك رائد ذي مصداقية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، واتخذت تدابير فعالة على المستويات التشريعية والاقتصادية وتأمين الحدود وضبط السواحل أدت إلى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2016.

كما شهد اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة في ليبيا وسوريا، فضلا عن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.