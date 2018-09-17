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تأجيل إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث تظاهر بالمنيا

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محكمة
محكمة

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جنايات المنيا

مغاغة

متهمين

محافظة المنيا

أجلت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد إعادة محاكمة 3 متهمين فى أحداث تظاهر بمركز مغاغة إلى جلسة 15 يناير القادم للمرافعة.

وقال خالد الكومى عضو هيئة لدفاع عن المتهمين إن المحكمة اطلعت على حافظة مستندات تفيد عدم مشاركة  المتهمين فى أحداث تظاهر وقعت بمركز مغاغة عقب أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.

كما استمعت إلى باقى أقوال الشهود فى الواقعة التى تعود إلى فبراير عام 2014   بمركز مغاغة وتم الحكم على المتهمين بالسجن لمشدد 15 عاما لكل منهم قبل أن تتم إعادة إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على العنف وإثارة الشغب ومحاولة تخريب منشآت عامة.

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