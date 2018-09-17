برلماني يتحرش بالصحفيين لتصفية حسابات شخصية

17 سبتمبر 2018 - 05:16 م

أصدرت اللجنة النقابية للصحفيين في محافظة الدقهلية، بيانًا اليوم، أدانت فيه ما وصفته بـ«تطاول» النائب البرلماني إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس على الصحفيين، خلال جولة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، في مدينة جمصة، أمس، أثناء تغطيتهم الجولة.

وقالت اللجنة في البيان: «يدين جموع الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع بمحافظة الدقهلية تطاول المدعو إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس، على الصحفيين بالسب أثناء تغطية بعض الزملاء لجولة محافظ الدقهلية بجمصة، حيث قال النائب [الصحفيين دول ولاد...، إيه اللي جابهم هنا]».

وأضاف البيان: «تؤكد الجماعة الصحفية على احترامها لمجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي، ولكنها ضد ممارسات النائب غير المسؤولة، وألفاظه لا يجب أن تصدر عن نائب يمثل الشعب».

وأشار البيان إلى أن «تعدى النائب على الصحفيين بالسب خلال الجولة، جاء بعد تغطيتهم لرفض الأهالي حضور النائب لقائهم بالمحافظ، وكذلك تغطياتهم السابقة لتعدى النائب على ممتلكات عامة ببلقاس، وغيرها من القضايا الشائكة التي وضع النائب نفسه فيها، ما تسبب في إحالته للجنة القيم، ما يؤكد أن النائب يتعمد التحرش اللفظي بالصحفيين لتصفية حسابات شخصية، ويتعمد إرهاب الصحفيين حتى لا يكون تحت الرقابة الشعبية، فيطلق عنانه للتصرفات غير المسؤولة».

وتابع البيان: «كصحفيين لا يوجد بيننا وبين النائب خلافات شخصية، وجميع التغطيات الصحفية التي يكون النائب طرفا فيها تكون تغطيات محايدة ومدعمة بالوثائق، وأن إرهاب النائب للصحفيين وتعمده التعدي عليهم لن يردعهم أو يوقف مسيرتهم المهنية في أداء واجبهم، وتغطية كل ما يحدث بنطاق محافظة الدقهلية».

وشكر البيان محافظ الدقهلية: «وتقدم الجماعة الصحفية الشكر للدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، على تدخله واعتذاره للصحفيين، ومحاولته احتواء الأزمة قبل تفاقمها، ولكنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة النائب لرد اعتبار الصحفيين».

من جانبه قال حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، إنه تم التواصل مع عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، لاتخاذ التصرف الذي يحفظ حقوق الصحفيين ليس في الدقهلية وحدها، بل في ربوع مصر.