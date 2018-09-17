مصر تعزى أمريكا فى ضحايا "فلورنس"

17 سبتمبر 2018 - 05:23 م

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين فى ضحايا إعصار فلورنس المدمر الذى ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن مصرع 18 شخصاً حتي الآن، وكبد ولايتي كارولانيا الشمالية والجنوبية خسائر ضخمة.

وعبرت "الخارجية"، فى بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، عن ثقة مصر في تجاوز الولايات المتحدة هذه المحنة في أسرع وقت، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين.