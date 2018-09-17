  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:27 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

شركة الغزل والنسيج

الحكومة تعلن بيع أراضٍ تابعة لـ«الغزل والنسيج»

مجلس الدولة

قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات فى النيابة ومجلس الدولة

صلاح

نجم ريال مدريد: أتمنى انتقال«صلاح» للدوري الإسباني

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

طرح 5 شركات حكومية في البورصة

هبوط مؤشرات البورصة

البورصة تخسر 9.3 مليار جنيه جديدة

صورة الخبر

"أبناء" مبارك وراء هبوط البورصة المصرية

السيسي

5 رسائل وجهها "السيسى" لرئيس النواب الإيطالي

ساويرس

هدية غير متوقعة من "ساويرس" لـ "صلاح"

نشأت الديهى

تشرذم إعلاميي الإخوان سببه خلاف على "كعكة التمويل"

مصر تعزى أمريكا فى ضحايا "فلورنس"

الحياة السياسية

وزير الخارجية سامح شكري
وزير الخارجية سامح شكري

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول مغسلة سيارات للفتيات فى مصر

#

آخر تصريح للسفير الإثيوبى فى القاهرة قبل رحيله

#

"السيسي" يعزي نظيره اليوناني في ضحايا الحرائق

#

بالصور.. احتفالية "السفارة البريطانية" بالباحثين المصريين

أمريكا

اعصار

تعازي

فلورنس

أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقين فى ضحايا إعصار فلورنس المدمر الذى ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وأسفر عن مصرع 18 شخصاً حتي الآن، وكبد ولايتي كارولانيا الشمالية والجنوبية خسائر ضخمة.

وعبرت "الخارجية"، فى بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، عن ثقة مصر في تجاوز الولايات المتحدة هذه المحنة في أسرع وقت، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» «رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد
» «كلوب» في ورطة قبل مواجهة سان جيرمان
» وزير التموين يعلن موعد حذف «البطاقات الخاطئة» نهائيا
» «بوندو» حكمًا لمباراة المصري واتحاد العاصمة
» ماذا أفعل بعد طلاقي لزوجتي؟!
» ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"
» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"
» للمرة الأولى.. أحمد مكى ينشر صورته مع والدته الحقيقية
» "الهضبة" يستقر على طرح أغانى ألبومه منفردة كل 10 أيام
» غادة عبد الرازق عن صورها الجريئة: "عايزة أبسط الجمهور"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:03 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري