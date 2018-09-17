محافظ المنيا يستقبل وفد مطرانية ملوى

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استقبل اللواء قاسم حسين ، محافظ المنيا، اليوم الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوى و أنصنا و الاشمونين ، حيث قدم "الوفد" التهنئة للمحافظ بتوليه مهام عمله الجديد، معربين عن أملهم في أن يلهمه الله التوفيق والسداد، وأن يكون محل ثقة القيادة السياسية ،وأن يحقق امال وطموحات اهالي المنيا.

ضم الوفد القس تواضروس ، والقس متى ، والقس مكسيموس ، ورأفت ميخائيل ومجدى لمعي وشريف مكرم .

رحب المحافظ بوفد المطرانية معبراً عن سعادته لما لمسه من حب وتآخى بين أبناء المحافظة التي تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، وأشار المحافظ أن الفترة الحالة تتطلب العمل والاجتهاد والاخلاص من ابناء الوطن الواحد ،استنادا الى ترسيخ مبدا القانون وتحقيق العدالة بين أبناء المحافظة ، فجميع المواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات ونعمل جميعا من أجل رفعة الوطن وعزته.


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