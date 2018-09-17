«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

17 سبتمبر 2018 - 05:27 م

حرصت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، على إجراء حوار مع محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، قبل مواجهة الريدز أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، والمقرر لها غدًا الثلاثاء على ملعب «آنفيلد» فى بداية مشوار الفريقين بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأبرزت المجلة تألق النجم المصرى، والذى قاد الريدز للتأهل لنهائى الموسم الماضى من دورى الأبطال، وأذهل القارة الأوروبية بموهبته فى الموسم الماضى، واسترجعت المجلة رحلة محمد صلاح خلال الحوار الذى دار معه.

قال محمد صلاح، "فى الموسم الماضى، تخطينا عقبة مانشستر سيتى، ثم روما، الذى تغلب على برشلونة فى الدور ربع النهائى، وقدمنا مباريات رائعة، لقد لعبنا ضد فرق كانت تنافس بقوة على اللقب، ونخطط للوصول إلى النهائى مرة أخرى، لذا بالطبع يمكننا فعل ذلك مرة أخرى، أنا متأكد من أننا نستطيع الفوز بدورى الأبطال.

وتحدث محمد صلاح عن الفريق الفرنسى منافس الغد، قائلا، "باريس سان جيرمان لديه لاعبون رائعون، وهو فريق جيد للغاية، لا أستطيع الانتظار للعب أمامهم، أتوقع مواجهة رائعة وقوية".

وأضاف محمد صلاح، "بعد مرور شهر أو شهرين من وصولى للنادى، حصلت على هذه الأغنية الخاصة جدا (أغنية مو صلاح)، مجرد أن وصلت شعرت حقاً بالحب والحماس من جانب الجماهير، إنهم بكل بساطة الأفضل".

وعن المدرب الألمانى يورجن كلوب، قال الفرعون المصرى، "منذ اليوم الأول لى فى ليفربول عاملنى كصديق، تحدثنا معًا وكان هناك شىء قوى جدًا بيننا على الفور، كل ما يمكننى قوله إنه يعرف كيف يعامل كل لاعب على حدة، الجميع يشعر بالارتياح معه".

وعن علاقته مع فيرمينو وأزمة ماني، قال، "نحن أصدقاء، نتحدث كثيراً سويا، نحن الثلاثة نجلس فى غرفة خلع الملابس فى نفس المكان بجوار بعضنا البعض، مباشرة بعد المباريات، هناك تضامن حقيقى بيننا، لأننا لا نهتم بمن سيسجل، أو من سيسجل أولا أو أكثر، الجميع يعمل من أجل الآخر، كلنا نحرز الأهداف".

وأضاف محمد صلاح، "إنها كرة قدم مختلفة لأن الطريقة التى تلعب بها مختلفة، الجميع يعرف ماذا يفعل والجميع فى أماكنهم، سواء كان ذلك الجانب أو الوسط أو على الجبهة، فى إيطاليا أنت تعمل فى الغالب طبقا للناحية التكتيكية، حيث نحصل على التعليمات قبل المباراة، كل شىء يتعلق بالتفاصيل وأيضاً فى القدرة على تغطية المساحات للزملاء، أما كرة القدم الإنجليزية فهى أسرع بكثير، جسديًا وقوة، هناك بالطبع دور تكتيكى، ونحن نمارس الكثير من جلسات التدريبات الرياضية والسرعة، لأن المباريات هنا أكثر وإيقاعها أكثر بكثير، ففى إيطاليا من الصعب استخدام سرعتك".