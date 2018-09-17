  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:28 م
بحث متقدم
الصحف الورقية

توزيع الجرائد مجانًا لإنقاذها من«الإفلاس»

أشرف مروان في يوم زفافه على ابنة جمال عبد الناصر

إسرائيل تكشف وثائق جديدة عن «عمالة» صهر عبدالناصر

إيهود باراك وبنيامين نتنياهو

نتنياهو يدفع إسرائيل إلى الهاوية

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

وزيرة الصحة

غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

أردوغان وبوتين

«بوتين» و«أردوغان» يتوصلان لتسوية بشأن «إدلب»

وزير المالية الدكتور محمد معيط

تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»

أسقف المنيا يطالب «السيسي» بالتدخل لمنع الفتنة

قبلي وبحري

الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا
الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

محافظ المنيا يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

#

الأنبا مكاريوس: الاعتداء علينا تطور استباقي

#

محافظ المنيا يفتتح مركز خدمات ودراسات المرأة والطفل

#

"كوبر" قلق من حكم الدب الروسى

السيسي

رسالة

أسقف المنيا

محافظة المنيا

مكاريوس

أرسل اليوم الاثنين الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وابو قرقاص ورئيس ايبراشية محافظة المنيا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه بحل مشكلة دمشا وهاشم والتدخل الحكيم لمنع تأجج الفتنة الطائفية بالقرية والعزبة التابعة لها.

وقال مكاريوس فى الرسالة: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحن  نحبكم ونثق بكم ونقف إلى جواركم ونصلي لأجلكم، ونتابع العمل العظيم الذي تقومون به لأجل مصر والمصريين. ونثق في أن مشاكلنا سوف تحل بفضل سياستكم الحكيمة، وتأكيدكم على نشر قيم المساواة وحقوق المواطنة، وحرية العبادة. واختتمها قائلاً: حمى الله مصر والمصريين من كل شر ومكروه. عن أقباط القريتين الأنبا مكاريوس الأسقف العام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. المصري يكشف سبب رفضه لدعم «آل الشيخ»
» المقاولون يتراجع عن الانسحاب من مباراة بيراميدز
» «صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»
» صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز
» غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»
» رفض والدها تزويجها له فاغتصبها داخل منزلها
» الإعتداء علي أمين شرطة وإصابته بـ41غرزة
» محافظ كفر الشيخ: سنجري مسابقات لتحفيز العمال على الانضباط
» الأهلي يكشف مدى خطورة إصابة حارسه قبل مواجهة حوريا
» باريس سان جيرمان يحشد أسلحته لمواجهة ليفربول

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري