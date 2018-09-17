» أسقف المنيا يطالب بتدخل «السيسي» لحل أزمة طائفية

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رسالة

أسقف المنيا

محافظة المنيا

مكاريوس

أرسل اليوم الاثنين الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا وابو قرقاص ورئيس ايبراشية محافظة المنيا رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه بحل مشكلة دمشا وهاشم والتدخل الحكيم لمنع تأجج الفتنة الطائفية بالقرية والعزبة التابعة لها.

وقال مكاريوس فى الرسالة: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحن  نحبكم ونثق بكم ونقف إلى جواركم ونصلي لأجلكم، ونتابع العمل العظيم الذي تقومون به لأجل مصر والمصريين. ونثق في أن مشاكلنا سوف تحل بفضل سياستكم الحكيمة، وتأكيدكم على نشر قيم المساواة وحقوق المواطنة، وحرية العبادة. واختتمها قائلاً: حمى الله مصر والمصريين من كل شر ومكروه. عن أقباط القريتين الأنبا مكاريوس الأسقف العام".

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