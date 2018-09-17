حملة أزهرية لتصحيح مفاهيم الشباب

17 سبتمبر 2018 - 05:46 م

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الإثنين، مجموعة من حملات التوعية بإحدى عشرة لغة؛ بهدف توعية الشباب، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وترسيخ القيم الأخلاقية المنبثقة من روح الإسلام، وذلك لمدة شهر.

وبدأت وحدة الرصد باللغة العربية نشر حملتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أبجديات"، وذلك عبر عدد من الرسائل، أهمها حرمة الاعتداء على الآخر، وخطورة القتل باسم الدين، والتعايش السلمي، وأهمية ترسيخ قيم الرحمة والعدل.

كما بدأت وحدات المرصد الأخرى بث حملاتها بهدف تعريف المتلقي الأجنبي بالجانب الإنساني بديننا الحنيف، وجاءت هذه الحملات بعنوان: "صورة بألف معنى" (بالإنجليزية)، "الآخر في ميزان الإسلام" (بالفرنسية)، "كن رائدًا" (بالألمانية)،"أندلسيات" (بالإسبانية)، "إنها سنة" (بالأردية)، "أنا إنسان" (بالسواحيلية)، "أحينا ربنا بالسلام" (بالإيطالية)، "الروهينجا" (بالتركية)، "أخلاق إسلامية" (بالصينية)، "جوهر الإسلام" (بالعبرية).