قرار جمهوري بتعيين عمداء جدد بالجامعات

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لبعض الكليات بالجامعات المصرية.

ويأتي على رأس القرارات الجمهورية تعيين الدكتورة هبة مصطفى كمال علي نوح نائب لرئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب.

كما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين محروس إبراهيم محمد المعداوي عميد لكلية الآداب جامعة دمياط.

وعين الدكتور ياسر محمد السيد عبد العزيز عميد لكلية التجارة جامعة دمياط.

فيما عينت الدكتورة جيهان حسن حسن المنياوي عميد لكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

كما قرر "السيسي" تعيين سحر توفيق نسيم محمد عميد لكلية رياض الأطفال جامعة المنصورة.


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