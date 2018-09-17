  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:06 م
بحث متقدم
وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي: لن تكون هناك عملية عسكرية في إدلب

وزير المالية الدكتور محمد معيط

تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»

شغب في إثيوبيا

30 قتيلًا ومئات المصابين في مظاهرات بأثيوبيا

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تطالب مجلس النواب برد الاعتبار

السيسي

قرار جمهوري بتعيين عمداء جدد بالجامعات

صلاح وماني

«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

الرئيس السيسي

السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

شركة الغزل والنسيج

الحكومة تعلن بيع أراضٍ تابعة لـ«الغزل والنسيج»

مجلس الدولة

قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات فى النيابة ومجلس الدولة

صلاح

نجم ريال مدريد: أتمنى انتقال«صلاح» للدوري الإسباني

بعد إهانة "عجينة"

"الصحفيين" تطالب مجلس النواب برد الاعتبار

آخر الأخبار

نقابة الصحفيين (أرشيفية)
نقابة الصحفيين (أرشيفية)

محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

#

5 رسائل وجهها "السيسى" لرئيس النواب الإيطالي

#

هذا ما قاله رئيس "النواب" الإيطالي لـ"عبد العال" عن "ريجيني"

#

الحريري يتقدم بطلب لـ"النواب" حول بناء كوبري سيدي جابر

البرلمان

مجلس النواب

نقابة الصحفيين

الدقهلية

عبدالمحسن سلامة

طالبت نقابة الصحفيين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتدخل ورد الاعتبار للزملاء الصحفيين بمحافظة الدقهلية، بعد تعرضهم للإهانة من قِبل عضو مجلس النواب إلهامي عجينة، النائب عن دائرة بلقاس.

وفى وقت سابق اتهم الزملاء "عجينة" بالتعدى عليهم بألفاظ نابية خارجة عن كل حدود الاحترام واللياقة، ويعاقب عليها القانون، أثناء تغطيتهم لجولة محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم.

وقالت النقابة، فى بيان لها منذ قليل،"إذ أن السكوت على ما فعله يمثل إهانة لمجلس النواب نفسه، كما أن هذا المسلك لم نتوقعه من عضو بمجلس النواب".

وأهابت النقابة بالزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب، عدم السكوت على ما بدر من النائب المذكور، والتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس، للحفاظ على وحدة الصف فى الظروف التى يمر بها الوطن، والتصدي لهذه المحاولات المغرضة للنيل من "الصحافة، مشيدة بموقف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الذي توجه للزملاء في قسم شرطة جمصة، لاحتواء الموقف، وعدم تحرير محضر ضد النائب المذكور.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد موقعة ليفربول وسان جيرمان.. والقنوات الناقلة
» بالفيديو.. غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء
» «آل الشيخ» يرد على رفض المصري لتبرعه
» «رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد
» «كلوب» في ورطة قبل مواجهة سان جيرمان
» وزير التموين يعلن موعد حذف «البطاقات الخاطئة» نهائيا
» «بوندو» حكمًا لمباراة المصري واتحاد العاصمة
» ماذا أفعل بعد طلاقي لزوجتي؟!
» ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"
» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

نعم - 32 %
لا - 63 %
لا أهتم - 4 %
اجمالى المصوتين:961

  • عشاء

    07:33 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري