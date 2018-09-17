"الصحفيين" تطالب مجلس النواب برد الاعتبار

17 سبتمبر 2018 - 06:13 م

طالبت نقابة الصحفيين الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالتدخل ورد الاعتبار للزملاء الصحفيين بمحافظة الدقهلية، بعد تعرضهم للإهانة من قِبل عضو مجلس النواب إلهامي عجينة، النائب عن دائرة بلقاس.

وفى وقت سابق اتهم الزملاء "عجينة" بالتعدى عليهم بألفاظ نابية خارجة عن كل حدود الاحترام واللياقة، ويعاقب عليها القانون، أثناء تغطيتهم لجولة محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم.

وقالت النقابة، فى بيان لها منذ قليل،"إذ أن السكوت على ما فعله يمثل إهانة لمجلس النواب نفسه، كما أن هذا المسلك لم نتوقعه من عضو بمجلس النواب".

وأهابت النقابة بالزملاء الصحفيين أعضاء مجلس النواب، عدم السكوت على ما بدر من النائب المذكور، والتقدم بمذكرة عاجلة لرئيس المجلس، للحفاظ على وحدة الصف فى الظروف التى يمر بها الوطن، والتصدي لهذه المحاولات المغرضة للنيل من "الصحافة، مشيدة بموقف الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية الذي توجه للزملاء في قسم شرطة جمصة، لاحتواء الموقف، وعدم تحرير محضر ضد النائب المذكور.