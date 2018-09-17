» «آل الشيخ» يرد على رفض المصري لتبرعه

17 سبتمبر 2018 - 06:16 م

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، رفض إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، للمكافأة التي تبرع بها للفريق البورسعيدي وقيمتها 500 ألف جنيه، بعد فوزهم على اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب دور الـ8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «من حق النادي المصري رفض المكافأة التي كان سببها دعم الأندية العربية، وأتفهم وجهة نظرهم، للأسف الضغط على بعض الفرق بحجج غريبة يضيع عليها فوائد كثيرة».

يذكر طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، صرح أن مجلس إدارة النادي، رفض تلك المكافأة لأنها من فريق منافس.