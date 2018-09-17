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بالفيديو.. غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

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غادة عبد الرازق وعمرو أديب
غادة عبد الرازق وعمرو أديب

خالد الشرقاوي

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غادة عبد الرازق

إم بي سي

عمرو أديب

الحكاية

أحرجت الممثلة غادة عبد الرازق، الإعلامي عمرو أديب، على الهواء، مساء أمس الأحد، بشأن عقده مع شبكة "إم بي سي".

وعندما تطرق عمرو أديب مع غادة عبد الرازق، عما تدخره من أموال في حساباتها في البنوك، أجابته في المقابل بسؤال عما يدخره هو في حساباته في البنوك، فأجابها بأنه يدخر كل ما يجنيه من أموال.

وهنا، كشفت غادة عبد الرازق، عن أجر عمرو أديب، الذي تعاقد عليه مع شبكة "إم بي سي" السعودية، لتقديم برنامجه التلفزيوني الحالي "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر".

وقالت: "يعني مبلغ الـ 3 مليون دولار الذي تتقاضاه من هنا تدخره كله في البنك"، ليرد أديب عليها سريعا بالإيجابة، بل وأكد لها أن المبلغ أكبر من ذلك الرقم.

وسألت غادة عبد الرازق، عمرو أديب، في المقابل، إن كان من الممكن أن تعمل كمذيعة في "إم بي سي"، وأكدت له بأنها على استعداد لتقديم أي برامج على شاشتها، حتى ولو كان برنامج للطبخ.

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