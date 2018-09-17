30 قتيلًا ومئات المصابين في مظاهرات بأثيوبيا

17 سبتمبر 2018 - 06:25 م

قتل ما لا يقل عن 30 شخصًا وأصيب نحو 600 آخرين، في مظاهرات بالعاصمة الأثيوبية أديس بابا وأعمال شغب وعنف استهدفت مناطق متفرقة بإقليم "أوروميا".

وأعلنت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، اليوم الإثنين، مقتل 5 أشخاص وجرح آخرين خلال مظاهرات شهدتها العاصمة أديس أبابا، تنديدا بأعمال شغب وعنف استهدفت السبت والأحد مناطق متفرقة بإقليم "أوروميا" من قبل "مجموعات منفلتة".

جاء ذلك على لسان زينو جمال، مفوض الشرطة الفيدرالية، خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، دون تفاصيل عن ملابسات مقتلهم.

وأضاف جمال أن الشرطة ألقت القبض على عدد من "المجرمين، يصل عددهم ما بين 300- 400 شخص، كانوا قد شاركوا في أعمال عنف وشغب بمناطق متفرقة بإقليم أوروميا"، دون ذكر توقيتات وأماكن توقيفهم.

وتابع أن الشرطة "تمكنت من القبض على بعض الأشخاص وبحوزتهم قنابل يدوية (..) وكانت هناك محاولات للسطو على مناطق في بيسا وميركاتو وسط أديس أبابا".

ولفت إلى أن "الجماعة المخربة (المخربين) قامت بتدمير الكثير من الممتلكات واستولت على أعداد كبيرة من ممتلكات المواطنين".

وأضاف جمال أن "الشرطة ألقت القبض على الأشخاص الذين شاركوا بتقديم الأموال للشباب لكي يقوموا بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد".

واعتبر المفوض أن "أعمال العنف يقصد منها إحباط الإصلاحات الجارية في البلاد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شرطة إقليم "أوروميا"، مقتل 23 شخصا في أعمال عنف متفرقة استهدفت السبت والأحد، مناطق مختلفة بالإقليم، كما أعلنت الشرطة أيضا احتجاز 200 شخص على صلة بالأحداث نفسها.

وأول أمس السبت، شهدت مناطق عديدة بالإقليم الواقع على بعد 25 كلم غرب العاصمة، أعمال عنف ونهب، ارتفعت حدتها أمس الأحد، ما أسفر عن سقوط قتلى، بحسب وسائل إعلام محلية.

والخميس الماضي، شهدت مناطق في العاصمة الإثيوبية أعمال عنف ونهب مشابهة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، مجموعات لم يسمها، من الخروج عن توجهات الدولة "التصالحية".

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، أن تلك "المجموعات" جاءت من أطراف العاصمة.