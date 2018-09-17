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إستهداف مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة

قضايا وحوادث

ادمان الهيروين
ارشيفية

متابعات: عبدالراضي الزناتي

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مكافحة المخدرات

علاج الإدمان

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء مجدي السمري حملة أمنية إستهدفت عدد من مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، و قام ضباط  الإدارة بحملة، استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، والجهات المعنية

واستهدفت الحملات ثلاثة مراكز لعلاج الإدمان، شملت العديد من المخالفات، بينها عدم وجود ترخيص من إدارة العلاج الحر، وعدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وغيرها من المخالفات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.


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