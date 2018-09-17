» موعد موقعة ليفربول وسان جيرمان.. والقنوات الناقلة

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يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا على ليفربول الإنجليزي، في ملعب «الأنفيلد»، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مدينة مكة المكرمة والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عبر البث المباشر والحي عبر قناة "beIN SPORT 1 HD " الرياضية بصوت المعلق المميز رؤوف خليف.

وستنقل المباراة المرتقبة بين ليفربول وسان جيرمان عبر قناة IDMAN TV من خلال التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E ، والإستقطاب أفقي ومعدل الترميز 20400، وأيضا قناة ZDF الألمانية من خلال التردد 11954 على قمر Astra والإستقطاب أفقي، في حين أن معدل الترميز 27500.

وتضم المجموعة الثالثة الصعبة والنارية فرق؛ ليفربول الانجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلجراد الصربي.

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