علاقة محرمة سبب مقتل فني الكمبيوتر

17 سبتمبر 2018 - 06:33 م

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل مقتل فنى كمبيوتر داخل شقته بإمبابة، حيث تبين أن جار المجنى عليه اكتشف علاقته بزوجته وابنته مما دفعه للاستعانة بأحد أصدقائه وقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل شاب داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجنى عليه فنى كمبيوتر مصاب بطعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة.

وتوصلت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن المجنى عليه ارتبط بعلاقة غير شرعية بربة منزل وابنتها، وعقب اكتشاف زوج ربة المنزل الواقعة استعان بأحد أصدقائه وقتل المجنى عليه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.