«ماهر» يعلن قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

17 سبتمبر 2018 - 06:33 م

أعلن الجهاز الفني لفريق سموحة بقيادة علي ماهر، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها غدًا، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام،.

وجاءت قائمة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل، عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود معاذ، أسامة إبراهيم، أمير عابد، ياسر إبراهيم، سيد فريد، رجب نبيل، محمود عزت، محمود منصور.

خط الوسط: محمود سيد، إسلام صالح، أحمد حمص، أحمد نبيل مانجا، شريف رضا.

خط الهجوم: شيلونجو، محمد حمدى زكي، أوميد أوكيري، ديريك نسيبامبي، حسام حسن.