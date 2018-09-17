القبض علي هارب من 713حكما قضائيا

17 سبتمبر 2018 - 06:39 م

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط هارب من 713 حكما قضائيا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وإحالته إلى جهات التحقيق.

وأكدت التحريات والمعلومات قيام المحكوم عليه "حامد . م . م مواليد 1981 مقاول" ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وآخر بعزبة النصر دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 713 حكما قضائيا فى قضايا "تبديد، مبانى، سرقة تيار كهربائى، ضرب، نصب" بلغت جملة العقوبة المحكوم بها على المذكور 136سنة حبس وكفالات بلغت 256 ألف جنيه وإجمالى غرامات 2 مليون و450 ألف جنيه بالتردد على محل إقامته على فترات متباعدة خشية ضبطه وسعياً لإسقاط الأحكام الصادرة ضده بمضى المدة .

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والعرض على النيابة .