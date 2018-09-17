  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
وزير الدفاع الروسي

تركيا تنجح في وقف جحيم الحرب بـ«إدلب»

وزير المالية الدكتور محمد معيط

تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»

شغب في إثيوبيا

30 قتيلًا ومئات المصابين في مظاهرات بأثيوبيا

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تطالب مجلس النواب برد الاعتبار

السيسي

قرار جمهوري بتعيين عمداء جدد بالجامعات

صلاح وماني

«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

الرئيس السيسي

السيسي: أصدرنا توجيهات لتسوية قضية "ريجينى"

شركة الغزل والنسيج

الحكومة تعلن بيع أراضٍ تابعة لـ«الغزل والنسيج»

مجلس الدولة

قرار جمهورى بتعيينات وتنقلات فى النيابة ومجلس الدولة

صلاح

نجم ريال مدريد: أتمنى انتقال«صلاح» للدوري الإسباني

الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمواجهة حوريا

الرياضة

الاهلي
الاهلي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«كارتيرون» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة حوريا الغيني

#

الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمباراة المصري

#

"السعيد وفتحي" خارج حسابات البدري في مواجهة سموحة

#

الغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة سموحة

المصريون

الاهلى

حوريا

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون، جاهزية وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، لمواجهة حوريا الغيني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، والتقسيمة التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر .

وكان وليد قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في الفخذ خلال مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني، في مباراة الذهاب حيث خرج من الشوط الثاني، وحل زميله أيمن أشرف بديلا له .

ويستعد الأهلي لمواجهة حوريا الغيني يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» موعد موقعة ليفربول وسان جيرمان.. والقنوات الناقلة
» بالفيديو.. غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء
» «آل الشيخ» يرد على رفض المصري لتبرعه
» «رفعت»:الدولار يقفز إلى 20 جنيهًا في هذا الموعد
» «كلوب» في ورطة قبل مواجهة سان جيرمان
» وزير التموين يعلن موعد حذف «البطاقات الخاطئة» نهائيا
» «بوندو» حكمًا لمباراة المصري واتحاد العاصمة
» ماذا أفعل بعد طلاقي لزوجتي؟!
» ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» عيد: " تامر عبد المنعم هزمنى وهرب"
» غدًا.. لقاء نارى بين "صلاح" و"نيمار"

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عشاء

    07:33 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري