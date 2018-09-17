الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمواجهة حوريا

17 سبتمبر 2018 - 07:04 م

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون، جاهزية وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، لمواجهة حوريا الغيني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .

وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، والتقسيمة التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر .

وكان وليد قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في الفخذ خلال مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني، في مباراة الذهاب حيث خرج من الشوط الثاني، وحل زميله أيمن أشرف بديلا له .

ويستعد الأهلي لمواجهة حوريا الغيني يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .