الأهلي يعلن جاهزية «الحاوي» لمواجهة حوريا

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة باتريس كارتيرون، جاهزية وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق، لمواجهة حوريا الغيني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا .
وشارك وليد سليمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر، والتقسيمة التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأحمر .
وكان وليد قد تعرض للإصابة بكدمة قوية في الفخذ خلال مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني، في مباراة الذهاب حيث خرج من الشوط الثاني، وحل زميله أيمن أشرف بديلا له .
ويستعد الأهلي لمواجهة حوريا الغيني يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا .
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