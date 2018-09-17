» رئيس المكسيك يعلن إفلاس بلاده

17 سبتمبر 2018 - 07:13 م

أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، اليوم الإثنين، إفلاس بلاده.

وقال الرئيس المكسيكي خلال لقاء مع أنصاره في ولاية ناياريت: "من المحتمل أنه بسبب وضع الإفلاس الذي تقع فيه البلاد، لن نتمكن من الوفاء بكل ما تطلبه البلاد، ولكن من الواضح أنه نعم، سنتمكن من الوفاء بكل ما تم التعهد به خلال الحملة".

وتحدث "أوبرادور" في أوائل سبتمبر، بشكل مختلف، حيث قال بأنه أدرك المشكلات الموجودة في الاقتصاد، لكنه أشار إلى استقرار الاقتصاد الكلي وغياب الأزمة السياسية.

وخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس المستقبلي، الذي سيتولى منصبه في الأول من ديسمبر، بزيادة الإنفاق الاجتماعي على المعاشات التقاعدية والشباب، وخفض الإنفاق على المسؤولين، والتحليل الدقيق للتقدم في إصلاح الطاقة والعقود المبرمة في إطاره، وضمان عدم رفع أسعار البنزين والكهرباء.