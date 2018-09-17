» سر جلسة «شوبير» مع نجم الأهلي

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المصريون

الاهلى

مومن زكريا

شوبير

حرص الإعلامي أحمد شوبير، حارس الأهلي الأسبق، على عقد جلسة مع النجم مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق الأحمر، من أجل إقناعه بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب مصادر داخل القلعة الحمراء، فإن الحارس الأسبق حاول إقناع زكريا، بالموافقة على الاستمرار مع الفريق، في ظل حاجة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون لخدماته، محذرًا إياه من تكرار سيناريو عبدالله السعيد الذي رحل إلى الدوري السعودي، وفقد موقعه في تشكيل المنتخب.

ويرغب زكريا في الحصول على 12 مليون جنيه سنويًا، فيما توقف عرض النادي عند 7 ملايين جنيه فقط.


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