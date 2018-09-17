أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

17 سبتمبر 2018 - 07:19 م

كشفت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسنى مبارك على موقع "فيس بوك"، أول رد له بعد القبض على نجليه علاء وجمال على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب فى البورصة"، نافية ما تردد عن تدهور حالته الصحية.

وقال أدمن الصفحة، فى منشور له، "الرئيس مبارك بخير ولا صحة للأخبار المتداولة عن تدهور حالته الصحية أو وفاته ولكنه يشعر بحزن شديد جدًا على قرار حبس أولاده، مؤكدًا علي احترامه للقضاء المصري.. واثقاً في حكم الله و الناس و التاريخ”.

وفى وقت سابق أمرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بالقبض على علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، و2 آخرين هما أيمن أحمد فتحي و ياسر الملواني، وحبسهم على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".