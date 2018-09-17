» باريس سان جيرمان يحشد أسلحته لمواجهة ليفربول

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أعلن الجهاز الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة توماس توخيل، قائمة فريقه لمواجهة ليفربول، والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب «آنفيلد»، فى الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وضمت قائمة نادى العاصمة الفرنسية لمواجهة الريدز 21 لاعبا بحسب الموقع الرسمى، جاء على رأسهم الثلاثى الهجومى المرعب "نيمار دا سيلفا، إدينسون كافانى، وكيليان مبابى".

كما يسافر الحارس الإيطالى المخضرم جانلويجى بوفون مع بعثة باريس سان جيرمان إلى إنجلترا، رغم إيقافه من الموسم الماضى بدورى أبطال أوروبا.


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