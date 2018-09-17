حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

17 سبتمبر 2018 - 07:35 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمجموعة من "أعمال السحر" التي تم العثور عليها خلال حمله لتنظيف المقابر.

وقال ناشط يدعى "شحاتة شوقي" على "فيس بوك": "تخيلوا ان حملة لتنظيف المقابر من الأعمال والأسحار طلعوا إيه في اليوم الأول.. انتو متخيلين حجم الشر والكره والسواد اللى يخلي حد يعمل لحد عمل بالسرطان والمرض والموت ووقف الزواج والطلاق.. متخيلين ان واحده تعمل عمل لواحده بوقف الحال متخيلين كم الناس اللى بيوتها اتخربت من غير سبب ".

وأضاف "شوقي" في منشوره: "محدش يقولى مفيش حسد لأنه مذكور فى القران ايوه كله حاجه بأمر ربنا بس برضه رسولنا الكريم حذرنا منه".

وتابع: "إحنا وصلنا كده ازاى بس.!!!! اللهم عليك بالدجالين والمشعوذين والسحارين واحفظنا من شرور الإنس يارب".

وفي نهاية منشوره طالب "شوقي" بتنظيف المقابر للتخلص من تلك الأعمال الخبيثة، قائلًا: "نضفوا المقابر.. حسبي الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منهم ويأذي المؤذي من جنس عمله".