محافظ القليوبية يشهد حفل اختتام المهرجان الصيفي بنادي بنها

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شهد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية حفل اختتام المهرجان الرياضي والصيفى الذى أقيم فى حمام السباحة بنادى بنها الرياضى تحت رعاية الكابتن هاني جودة مدير حمام السباحة، وبحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ و الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمود الصبروط وكيل المديرية، وأحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادى بنها والنائب مصطفى كمال الدين حسين  وأعضاء  مجلس إدارة النادى.

حيث بدء الحفل بالسلام الوطنى مع عرض للعلم المصرى بالحمام وقدم المتدربين عرض بالية مائي ومسابقات في السلاحة لجميع الأعمار المختلفة وتم تقديم جوائز للفائزين عبارة عن مدليات وشهادات تقدير.





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