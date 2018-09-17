» الأهلي يكشف مدى خطورة إصابة حارسه قبل مواجهة حوريا

17 سبتمبر 2018 - 08:09 م

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها الحارس شريف إكرامي، خلال مران الفريق الأحمر، الذي أقيم اليوم على ملعب مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة.

وقال محمود في تصريحات صحفية:«شريف تعرض للإصابة بكدمة قوية في الحوض ولم يتمكن من استكمال المران».

واختتم طبيب الأهلي، «تم إسعاف الحارس بوضع الثلج على موضع الإصابة، وسيكون جاهزًا للمشاركة في مران الغد استعدادًا لمواجهة حوريا الغيني السبت المقبل.