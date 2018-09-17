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الإنتاج الحربي يتعادل إيجابيًا مع الاتحاد السكندري

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الإنتاج الحربى

الاتحاد السكندرى

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة الاتحاد السكندري أمام نظيره الإنتاج الحربي، فى اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري الممتاز.

تقدم خالد قمر للإتحاد السكندرى فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ونجح محمد رجب فى خطف هدف التعادل للإنتاج الحربى فى الدقيقة 80 من عمر اللقاء لتنتهى بالتعادل بنتيجة 1 / 1 .

بهذا التعادل أصبح رصيد الإنتاج الحربى 13 نقطة، بينما ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة السابعة متواجدا فى المركز الـ12.

 


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