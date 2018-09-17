مصيلحى: السيسى يطمئن بشكل دورى على الأسعار

17 سبتمبر 2018 - 08:15 م

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسأل بشكل دورى عن الأسعار، كلما كان هناك حديث حول الأسواق ومسارها.

وأضاف "مصيلحي"، فى تصريحات له اليوم الإثنين "الرئيس يسأل دائمًا عن الأسعار ويعتبرها الأهم، وذلك حرصًا على المواطنين ومحاولة لتقليل العبء عنهم".

وأكد أن هناك إجراءات صارمة لمنع تخزين الأرز، ومنع أى ممارسات احتكارية بالسوق المحلى، مضيفًا أن أي كميات سيتم ضبطها مخزنة سيتم مصادرتها، لأنها تعد جريمة تدخل فى نطاق حجب السلع الاستراتيجية عن جموع الجمهور، مما يعد إرساءً لمبدأ الاحتكار والاستغلال، وهو ما يعاقب عليه القانون، وتم تجريمه.

وأوضح الوزير أن متوسط سعر طن الأرز للموسم الحالى سجل نحو 4700 جنيه، إضافة إلى تحمل الوزارة تكلفة النقل، وزيادة 60% تكلفة تبيض الأرز، معلنًا أنه يسعى لتوفير الأرز التمويني مقابل 8 جنيهات على بطاقات التموين.

وأشار إلى أن هناك العديد من الآليات لضبط السوق تم بالفعل البدء في تنفيذها، وعلى رأسها إنشاء مناطق لوجيستية، تنظم بها أسواقًا للجملة بالمحافظات، وهو ما يقلل حجم المهدر من السلع، ويخفض السعر أيضًا نتيجة تقليص حلقات التداول والوسطاء.