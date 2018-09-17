بتروجت يتعادل مع الداخلية 1/1

17 سبتمبر 2018 - 08:18 م

تعادل بتروجت مع نظيره الداخلية، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

أحرز حسام باولو الهدف الأول لفريق الداخلية في الدقيقة 37، بعد ركنية داخل منطقة الجزاء ومحاولة لإبعاد الكرة من الدفاع ولكن تدخل من أحمد صابر لاعب الداخلية لترتطم الكرة بقدمه وتسقط أمام حسام باولو الذي لم يتوانى في وضعها يسارية قوية على يسار حارس المرمى معلنا الهدف الأول.

وتعادل فريق بتروجت في الدقيقة 45، من ركلة جزاء نفذها شيميلس بيكلي، وجاءت ركلة الجزاء بعد عرقلة سعيدو سنبوري للاعب بتروجت زولا داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 52، حصل الأيفواري سونجو لاعب فريق بتروجت، على ركلة جزاء، لكن شيميلس بيكلي أهدرها بتصويبة أعلى المرمى.

بهذا التعادل، يحتل فريق بتروجت المركز التاسع برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق الداخلية المركز الـ15 برصيد 5 نقاط.