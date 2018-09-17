  • الإثنين 17 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:48 م
بحث متقدم
وزيرة الصحة

غدًا.. استجواب وزيرة الصحة عن كارثة «ديرب نجم»

علاء وجمال مبارك

قريبًا.. الإفراج عن نجلي «مبارك» بعد التصالح

أعمال السحر

حمله لتنظيف المقابر تنتهي بالكشف عن كارثة

مبارك

أول تعليق لـ"مبارك" بعد القبض على نجليه

أردوغان وبوتين

تركيا تنجح في وقف جحيم الحرب بـ«إدلب»

وزير المالية الدكتور محمد معيط

تكليفات رئاسية بتعديل «الضريبة العقارية»

شغب في إثيوبيا

30 قتيلًا ومئات المصابين في مظاهرات بأثيوبيا

نقابة الصحفيين (أرشيفية)

"الصحفيين" تطالب مجلس النواب برد الاعتبار

السيسي

قرار جمهوري بتعيين عمداء جدد بالجامعات

صلاح وماني

«صلاح» يتحدث لأول مرة عن أزمته مع «ماني»

الإعتداء علي أمين شرطة وإصابته بـ41غرزة

قضايا وحوادث

الامين المصاب
الامين المصاب

متابعات: عبدالراضي الزناتي

أخبار متعلقة
#

سجين يشنق نفسه داخل محبسه بكفر الشيخ

#

أمين شرطة يحاول الانتحار بمحطة مترو الشهداء

#

أمين شرطة يتلقي 4 آلاف جنيه رشوة

#

مصرع شرطي وإصابة 3 مجندين في انقلاب سيارة

الداخلية

الإعتداء

اصابة

أمين شرطة

تعرض أمين الشرطة محمود عبد العزيز من قوة مباحث قسم أول المحلة، للاعتداء والضرب من شخصين يستقلان توك توك، حيث قاما باستيقافه والاعتداء عليه بالشوم والأسلحة البيضاء، مما نتج عن إصابته بجروح قطعية بالرأس والجسد؛ تم نقله للمستشفى العام لإجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف حيث أجريت له جراحة عاجلة بلغت 41 غرزة بالرأس والجسد.

تم تحرير محضر رقم 13562 لسنه2018 جنح قسم ثان المحلة، بالواقعة وإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة، الذى قرر على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى بالمديرية قاده اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة والرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث ثان المحلة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للنيابة العامة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. المزيد من معالم التجربة ودروسها (13/13)

جمال سلطان

المهم سمعة "المبنى" لا الإنسان!

محمود سلطان

تعبير سياسى عن الفكرة الدينية.. هل من ضرورة؟

د. هشام الحمامي

ربيع براغ.. وانتحار الاستبداد!

أ. د. حلمي محمد القاعود

التجربة المغربية.. مجددًا!

د. حسام عقل

صحفيون.. لا إرهابيون

فتحي مجدي
شارك معنا

اخترنا لك

» أسقف المنيا يطالب بتدخل «السيسي» لحل أزمة طائفية
» رفض والدها تزويجها له فاغتصبها داخل منزلها
» الإعتداء علي أمين شرطة وإصابته بـ41غرزة
» محافظ كفر الشيخ: سنجري مسابقات لتحفيز العمال على الانضباط
» الأهلي يكشف مدى خطورة إصابة حارسه قبل مواجهة حوريا
» باريس سان جيرمان يحشد أسلحته لمواجهة ليفربول
» سر جلسة «شوبير» مع نجم الأهلي
» رئيس المكسيك يعلن إفلاس بلاده
» موعد موقعة ليفربول وسان جيرمان.. والقنوات الناقلة
» بالفيديو.. غادة عبد الرازق تحرج عمرو أديب على الهواء

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:22 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    11:54

  • عصر

    15:24

  • مغرب

    18:03

  • عشاء

    19:33

من الى
صورة تعبيرية
مذبحة بنها
6 حيوانات اشتركت في حروب عالمية
ارشيف
جواز سفر مصري