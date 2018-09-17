» الإعتداء علي أمين شرطة وإصابته بـ41غرزة

17 سبتمبر 2018 - 08:21 م

تعرض أمين الشرطة محمود عبد العزيز من قوة مباحث قسم أول المحلة، للاعتداء والضرب من شخصين يستقلان توك توك، حيث قاما باستيقافه والاعتداء عليه بالشوم والأسلحة البيضاء، مما نتج عن إصابته بجروح قطعية بالرأس والجسد؛ تم نقله للمستشفى العام لإجراء جراحة عاجلة لوقف النزيف حيث أجريت له جراحة عاجلة بلغت 41 غرزة بالرأس والجسد.

تم تحرير محضر رقم 13562 لسنه2018 جنح قسم ثان المحلة، بالواقعة وإخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالواقعة، الذى قرر على الفور تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائى بالمديرية قاده اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة والرائد أحمد عبد الشافى رئيس مباحث ثان المحلة لسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للنيابة العامة.