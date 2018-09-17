رئيس ائتلاف دعم مصر السابق يعلق على فوز «القصبي»

17 سبتمبر 2018 - 08:23 م

أعرب النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، عن سعادته بعد فوز عبد الهادي القصبي برئاسة ائتلاف دعم مصر، قائلاً: "هذا أكبر دليل على التواصل الدائم بالائتلاف".

وأضاف "السويدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أنه سيدعم القصبي خلال رئاسته للائتلاف، مشيرًا إلى أن تبادل السلطة أمرًا هام وصحي، ولابد منه لتخريج كوادر جديدة.

وأشار "السويدي"، إلى أنه سيتم تشكيل مكتب سياسي جديد للائتلاف، منوهًا إلى أنه لن يترشح لرئاسة أي لجنة بالبرلمان في الدورة المقبلة، متابعًا "ربنا يبعدنا عن إشاعات جماعة الإخوان الإرهابية".